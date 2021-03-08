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В США привитым от коронавируса разрешили общаться без дистанции и масок

Автор: Роман Тверденко

В США лицам, которые полностью привились от коронавируса, могут общаться с другими привитыми гражданами без масок и соблюдения социальной дистанции. Но на улице маски надевать все равно придется.

Об этом сообщает Reuters.

В центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что привитым можно находиться в одном помещении без масок и необходимости соблюдать дистанцию. Кроме этого, привитые могут не надевать маски в помещениях, где есть лица, которые еще не получили прививку, если они не входят в зону риска заражения и живут вместе.

При этом вакцинированным жителям рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и при встречах с непривитыми лицами, с которыми они не живут вместе. Также привитым стоит не попадать в крупные скопления людей, не ездить по стране и за ее пределы.

Полностью привитыми от коронавируса считаются жители, которые получили две дозы препаратов Pfizer или Moderna, либо же одну дозу вакцины Johnson&Johnson.

В США уже 30 миллионов людей считаются полностью привитыми от коронавируса, это 9,2% от общей численности населения США. 58,9 миллионов взрослых жителей получили хотя бы одну дозу вакцины.

Сегодня сообщалось, что в Израиле 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Без прививок еще миллион взрослого населения.

Также известно, что администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия по подрыву доверия к вакцинам против коронавируса Moderna и Pfizer. Эти действия связаны с российскими спецслужбами.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса
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