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Белый дом отслеживает дезинформацию России о вакцинах от COVID

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 19:57
Белый дом отслеживает дезинформацию России о вакцинах от COVID Фото: Джен Псаки (cnn.com)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия по подрыву доверия к вакцинам против коронавируса Moderna и Pfizer. Эти действия связаны с российскими спецслужбами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает агентство Reuters.

"Мы знаем об этом, мы отслеживаем это и предпринимаем шаги для решения", - сказал Псаки на брифинге.

Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Отметим, американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

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