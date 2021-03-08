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У США щепленим від коронавірусу дозволили спілкуватися без дистанції і масок

Автор: Роман Тверденко

У США особам, які повністю щепилися від коронавірусу, можуть спілкуватися з іншими щепленими громадянами без масок і дотримання соціальної дистанції. Але на вулиці маски одягати все одно доведеться.

Про це повідомляє Reuters.

У центрі з контролю і профілактики захворювань заявили, що щепленим можна перебувати в одному приміщенні без масок і необхідності дотримуватися дистанції. Крім цього, щеплені можуть не надягати маски в приміщеннях, де є особи, які ще не отримали щеплення, якщо вони не входять в зону ризику зараження і живуть разом.

При цьому вакцинованим жителям рекомендується носити маски і дотримуватися дистанції в громадських місцях і при зустрічах з нещепленими особами, з якими вони не живуть разом. Також щепленим варто не потрапляти у великі скупчення людей, не їздити по країні і за її межі.

Повністю щепленими від коронавіруса вважаються жителі, які отримали дві дози препаратів Pfizer або Moderna, або ж одну дозу вакцини Johnson&Johnson.

У США вже 30 мільйонів людей вважаються повністю щепленими від коронавірусу, це 9,2% від загальної чисельності населення США. 58,9 мільйонів дорослих жителів отримали хоча б одну дозу вакцини.

Сьогодні повідомлялося, що в Ізраїлі 5 мільйонів чоловік отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Без щеплень ще мільйон дорослого населення.

Також відомо, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує зусилля з підриву довіри до вакцин проти коронавіруса Moderna і Pfizer. Ці дії пов'язані з російськими спецслужбами.

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Новини України Сполучені Штати Америкивакцина від коронавірусу
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