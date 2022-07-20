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США приветсвуют лидерство Турции в переговорах по экспорту украинского зерна, - Белый дом

Фото: США приветствуют лидерство Турции в переговорах по экспорту зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом поддерживает прямое участие Турции в переговорах по разблокированию экспорта зерна их Украины, но в то же время не питает иллюзий касательно позиции Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Представитель Вашингтона также подчеркнул, что США внимательно следят за переговорами, которые проходят при участии Турции, РФ и Украины по экспорту зерна. По словам Кирби, в Белом доме четко понимают, что в Черном море фактически существует блокада украинских портов.

Он также добавил, что США приветствуют лидерство президента Эрдогана по вопросу вывоза зерна из Украины. В связи с этим Кирби также назвал важным участие представителей Украины в этих переговорах.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

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