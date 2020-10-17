США приветствуют санкции ЕС против России из-за Навального

Власти США приветствуют решение Евросоюза о введении санкций в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. В Вашингтоне призвали привлечь виновных к ответственности.

Об этом в Twitter заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

"США приветствуют решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности", - отметила она.

Напомним, Европейский союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.

Также ранее в России заявляли, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции.