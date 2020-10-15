Еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального

Фото: Ине Эриксен Серейде (flickr.com)

Норвегия присоединится к санкциям ЕС в отношении России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В списке санкций 6 человек и 1 компания.

Об этом заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, передает телекомпания NRK.

Ранее главы МИД ЕС приняли решение о необходимости введения точечных санкций за инцидент с Навальным.

"Норвегия присоединится к санкциям, которые ЕС введет в отношении России", - заявила она.

Отметим, представители стран ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников за отравление Навального.

В РФ заявили, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции. Там считают, нет никаких доказательств, что Навального действительно отравили.

Напомним, Германия заявила, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.