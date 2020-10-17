ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США вітають санкції ЄС проти Росії через Навального

Автор: Надія Собенко

Влада США вітаэ рішення Євросоюзу про введення санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. У Вашингтоні закликали притягнути винних до відповідальності.

Популярні новини

Про це в Twitter заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортагус.

"США вітають рішення ЄС про введення санкцій відносно російських офіційних осіб, пов'язаних з отруєнням Олексія Навального. Винні в цьому нападі повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння Навального. Вони передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і замороження будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Крім того, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.

Також раніше в Росії заявляли, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки