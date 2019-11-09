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США приветствуют решение суда ООН по делу "Украина против РФ"

Новости » Политика     09.11.2019 - 19:03
США приветствуют решение суда ООН по делу "Украина против РФ"
Фото: заседание Международного суда (icj-cij.org)

Суд отклонил все возражения РФ по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в Крыму

США приветствуют решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

При этом в РФ заявили, что согласие Международного суда ООН в Гааге рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен.

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