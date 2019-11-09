В России прокомментировали решение суда ООН по делу "Украина против РФ"

Фото: заседание Международного суда (icj-cij.org)

В РФ заявили, что согласие суда ООН рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен

В России заявили, что согласие Международного суда ООН в Гааге рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении МИД РФ указывается, что "Киеву удалось преодолеть предварительную стадию и перевести процесс в рассмотрение дела по существу". В ведомстве заявили, что свои аргументы Россия предоставит к началу декабря следующего года.

При этом в РФ выразили недоумение тем, что "суд в Гааге согласился рассматривать обвинение со стороны Киева в нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ), хотя отклонил возражение, согласно которому связанные с государственным финансированием терроризма вопросы в принципе не могут быть предметом рассмотрения в данном деле".

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.