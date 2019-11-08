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Зеркаль: решение Гааги позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ

Новости » Политика     08.11.2019 - 17:42
Зеркаль: решение Гааги позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ
Фото: Елена Зеркаль (president.gov.ua)

Международный суд ООН отклонил все возражения Российской Федерации

Решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения Российской Федерации по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против России. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, суд в Гааге поддержал все просьбы Украины.

"Сегодня суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации. Это решение позволяет нам двигаться дальше и доказывать факты нарушения РФ международного права, прав человека и всего того, что происходит в Украине в связи с финансированием терроризма и расовой дискриминацией в Крыму. Суд поддержал все просьбы Украины", - сообщила Зеркаль.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН пришел к заключению, что возражения о юрисдикции по конвенции не могут быть признаны.

Напомним, Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

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