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США приветствуют годовщину получения Украиной Томоса

Новости » Общество     06.01.2020 - 11:24
США приветствуют годовщину получения Украиной Томоса
Фото: посольство США в Украине (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Американское посольство отметило поддержку исповедания украинцами религии без внешнего вмешательства

Соединенные Штаты Америки поздравляют Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии. Об этом указано в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

Так, в посольстве отметили крепкую поддержку права украинцев на свободное исповедание религии без внешнего вмешательства.

США приветствуют годовщину получения Украиной Томоса

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - указано в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года Русская православная церковь (РПЦ) официально разорвала связи с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). В частности, Синод РПЦ подтвердил невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах. Кроме того, РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с ним и теми иерархами, которые поддержали или в будущем поддержат "легализацию украинского раскола".

Как писало РБК-Украина ранее, патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины в ноябре 2019 года. В частности, патриарх Феодосий направил письмо, в котором сообщил о признании Томоса Вселенского патриархата об автокефалии ПЦУ и включении имени предстоятеля Епифания в диптих.

Вместе с тем Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не изменила позицию по ПЦУ и фактически подтвердила отказ в ее признании.

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