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РПЦ разорвала связи с еще одной церковью из-за ПЦУ

Новости » Политика     26.12.2019 - 15:35
РПЦ разорвала связи с еще одной церковью из-за ПЦУ
Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха после признания ПЦУ

Русская православная церковь (РПЦ) официально разрывает связи с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в решении Синода РПЦ, передают российские СМИ.

Сообщается, что Синод РПЦ подтвердил невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах. Кроме того, РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с ним и теми иерархами, которые поддержали или в будущем поддержат "легализацию украинского раскола".

Напомним, патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины в ноябре 2019 года. В частности, патриарх Феодосий направил письмо, в котором сообщил о признании Томоса Вселенского патриархата об автокефалии ПЦУ и включения имени предстоятеля Епифания в диптих.

До этого Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не изменила позицию по ПЦУ, и фактически подтвердила отказ в ее признании.

Отметим, помимо александрийских иерархов Русская православная церковь разорвала связи с иерархами Элладской православной церкви, которые признали Православную церковь Украины.

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