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США вітають Україну з річницею отримання Томосу

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 11:24
США вітають Україну з річницею отримання Томосу
Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Американське посольство наголосило на підтримці сповідання українцями релігії без зовнішнього втручання

Сполучені Штати Америки вітають Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію. Про це вказано у заяві посольства США в Україні у Twitter.

Так, у посольстві наголосили на міцній підтримці права українців на вільне сповідання релігії без зовнішнього втручання.

США вітають Україну з річницею отримання Томосу

"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Російська православна церква (РПЦ) офіційно розірвала зв'язки з Олександрійським патріархатом через визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Зокрема, Синод РПЦ підтвердив неможливість поминання імені патріарха Олександрійського Феодора в диптихах. Крім того, РПЦ припиняє молитовне і євхаристійне спілкування з ним і тими ієрархами, які підтримали або в майбутньому підтримають "легалізацію українського розколу".

Як писало РБК-Україна раніше, патріархат Олександрії і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України в листопаді 2019 року. Зокрема, патріарх Феодосій направив лист, в якому повідомив про визнання Томосу Вселенського патріархату про автокефалію ПЦУ і включення імені предстоятеля Єпіфанія в диптих.

Разом з тим Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не змінила позицію по ПЦУ і фактично підтвердила відмову в її визнанні.

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