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США приступили к переброске военных в Кабул для эвакуации работников посольства

Автор: Валерия Полищук

Белый дом приступил к переброске военных в столицу Афганистана. В частности, для того, чтобы эвакуировать сотрудников американского посольства из Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, основная часть дополнительных войск прибудет в Кабул до конца выходных.

"Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тысяч военных будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", - заявил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Соединенные Штаты готовы корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки. При этом он подчеркнул, что США осознают, что авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.

Напомним, вчера об эвакуации своего посольства в Афганистане объявила Дания.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан.

Добавим, что украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана".

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