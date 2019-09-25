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США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече, - Зеленский

Новости » Политика    25.09.2019 - 23:20
США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Пока дата встречи в нормандском формате остается несогласованной

Ближайший саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы государства, он призвал Трампа присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины. Однако Зеленский отметил, что ближайшая нормандская встреча пройдет без участия США.

"Дату (саммита - ред.) мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть (Украина, Россия, Германия и Франция - ред.)", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца этого года. Однако Лавров отметил, что дата нормандской встречи зависит не от России.

Также РБК-Украина писало, что 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил, что саммит в нормандском формате по ситуации на востоке Украины состоится в ближайшие недели.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трампнормандский формат
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