Держдеп використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу надати Ізраїлю снаряди

Адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава" і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Зазначається, що в міру загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало об'єктом більш пильної уваги, хоча офіційні особи США заявляють, що не планують ставити умови щодо військової допомоги Єрусалиму.

У заяві Пентагону йдеться, що держсекретар США Ентоні Блінкен докладно обґрунтував Конгресу, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю на користь національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснюватися із запасів армії США та включатиме 120-мм танкові патрони для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони", - заявили в Пентагоні.

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують Єрусалим. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США ще місяць тому підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.