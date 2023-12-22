США прискорять поставки винищувачів F-16 Тайваню
ВПС США продовжують вивчати всі варіанти для прискорення продажів Тайваню багатоцільових винищувачів F-16. До кінця 2026 року планується поставити 66 нових літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Законодавці СЩА надіслали лист до командування військово-повітряних сил, в якому висловлюється стурбованість тим, що постачання винищувачів, обіцяні Тайваню, можуть бути підірвані розширенням проблем регіональної безпеки в усьому світі, включаючи зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.
Члени Палати представників заявили, що затримки в програмі модернізації існуючих тайванських F-16 наближаються до трьох років через відсутність ключових деталей, а постачання 66 нових літаків, побудованих корпорацією Lockheed Martin, було відкладено більш ніж на 15 місяців.
Вони написали, що Сполучені Штати не можть дозволити собі забагато обіцяти і не виконувати своїх зобов'язань перед найближчими друзями.
Помічник міністра ВПС США із закупівель, технологій та логістики Ендрю Хантер відповів, що в рамках програми модернізації F-16 поставлено 136 літаків. Також, за його словами, 66 нових літаків планується поставити до кінця 2026 року.
Загроза війни Тайваню з Китаєм
Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - майбутнє острова Тайвань. Пекін розглядає його як сепаратистську провінцію і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
У листопаді китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.
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