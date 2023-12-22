США ускорят поставки истребителей F-16 для Тайваня

ВВС США продолжают изучать все варианты для ускорения продаж Тайваню многоцелевых истребителей F-16. До конца 2026 года планируется поставить 66 новых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Законодатели США направили письмо в командование военно-воздушных сил, в котором выражается обеспокоенность тем, что поставки истребителей, обещанные Тайваню, могут быть подорваны расширением проблем региональной безопасности по всему миру, включая обязательства США перед Украиной и Израилем.

Члены Палаты представителей заявили, что задержки в программе модернизации существующих тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за отсутствия ключевых деталей, а поставки 66 новых самолетов, построенных корпорацией Lockheed Martin, были отложены более чем на 15 месяцев.

Они написали, что Соединенные Штаты не могут позволить себе слишком много обещать и не выполнять своих обязательств перед самыми близкими друзьями.

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер ответил, что в рамках программы модернизации F-16 поставлено 136 самолетов. По его словам, 66 новых самолетов планируется поставить до конца 2026 года.

Угроза войны Тайваня с Китаем

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США – будущее острова Тайвань. Пекин рассматривает его как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.