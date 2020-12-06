США приравняли россиян с Южных Курил к уроженцам Японии

Соединенные Штаты Америки в правилах розыгрыша грин-карт на иммиграцию в США считают россиян с Южных Курил уроженцами Японии. Речь идет о тех, кто родился на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.

Это следует из инструкции для иммигрантов, опубликованной на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", - говорится в документе для участников программы Diversity Visa.

Как отмечает японская газета Hokkaido Shimbun, требование к уроженцам Южных Курил указывать Японию в качестве страны происхождения появилось в 2018 году.

МИД России отреагировал на требование и заявил, что Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.

Отметим, территориальный спор России и Японии о принадлежности Южных Курил остается не урегулированным со времен Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны. Стороны до сих пор не подписали мирный договор.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия размещает ракеты на Курильских островах вблизи Японии.

Новый премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявил, что продолжит внешнеполитический курс и намерен обсуждать с Россией принадлежность Южно-Курильских островов.