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США прирівняли росіян з Південних Курил до уродженців Японії

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки в правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до США вважають росіян з Південних Курил уродженцями Японії. Мова йде про тих, хто народився на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп.

Це випливає з інструкції для іммігрантів, опублікованій на сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

"Особи, народжені на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир і Ітуруп, відносяться до Японії. Особи, що народилися на Південному Сахаліні, відносяться до Росії", - йдеться в документі для учасників програми Diversity Visa.

Як зазначає японська газета Hokkaido Shimbun, вимога до уродженців Південних Курил вказувати Японію в якості країни походження з'явилася в 2018 році.

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МЗС Росії відреагував на вимогу і заявив, що Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни, за якими острови відійшли СРСР.

Зазначимо, територіальний суперечка Росії та Японії про приналежність Південних Курил залишається не врегульованою з часів Другої світової війни. Японія оспорює приналежність Ітурупа, Кунашира, Шикотана і групи дрібних островів Хабомаї, які увійшли до складу СРСР після війни. Сторони досі не підписали мирний договір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розміщує ракети на Курильських островах поблизу Японії.

Новий прем'єр-міністр Японії Йосихиде Суга заявив, що продовжить зовнішньополітичний курс і має намір обговорювати з Росією приналежність Південно-Курильських островів.

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