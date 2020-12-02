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Россия размещает ракеты на Курильских островах вблизи Японии

Курильские острова, Среда 02 декабря 2020 11:50
Россия размещает ракеты на Курильских островах вблизи Японии
Фото: ЗРК С-300В4 (vitalykuzmin.net)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация заявила о размещении ракет противовоздушной обороны на Курильских островах. На данную территорию претендует Япония.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На островах уже вступили в боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-300В4. Они будут размещены в дополнение к РК малой дальности "Тор М2", говорится в заявлении Восточного военного округа России от 1 декабря. Зенитные ракетные комплексы С-300В4 будут размещены на острове Итуруп, который является одним из четырех крупнейших южных Курильских островов.

Таким образом Россия продолжает наращивать свои силы на островах.

Отметим, четыре острова Курильского архипелага (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией. В Токио считают эти острова своей территорией, которую во времена Второй мировой войны оккупировал Советский союз и не признают их принадлежность России.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие в мире из-за кризисов в Карабахе и Беларуси.

Также Альянс планирует усилить военное присутствие в Черноморском регионе из-за угроз со стороны Российской Федерации.

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