США не припиняли військову допомогу Україні, - Трамп

Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні, але водночас мають зважати на власні запаси.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна.
У відповідь на запитання журналіста про те, чому було призупинено постачання озброєння Україні, Трамп відповів: "Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання".
Водночас Трамп розкритикував чинну адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, звинувативши її у надмірному виведенні озброєнь зі США.
"Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо й для себе", - додав він.
Увечері 1 липня низка західних медіа повідомила про часткове призупинення постачання зброї США до України. Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, зазначивши, що на даному етапі пріоритетом залишаються національні інтереси Сполучених Штатів.
За даними ЗМІ, мова йде про артилерійські снаряди, переносні зенітні комплекси Stinger, а також ракети типу Patriot і Hellfire. Як писало видання The Wall Street Journal, частина цього озброєння вже перебуває на складах у Польщі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні робочих груп тривають переговори з американською стороною для з’ясування всіх обставин. Тим часом у Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.
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