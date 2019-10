В США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки (SEC) объявила, что был наложен временный судебный запрет на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Речь идет о компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее "дочке" TON Issuer Inc. C января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 млрд долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.

Офшоры уже продали около 2,9 млрд токенов Gram 171 покупателю по всему миру (в том числе более более миллиарда Gram 39 покупателям в США). Telegram обязался запустить блокчейн-платформу до 31 октября текущего года.

В жалобе комиссии указывается, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.

В Telegram пока не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в январе 2018 года Telegram заявил о намерение создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Платформа получила название Telegram Open Network (TON), а криптовалюта - Gram.

Кроме того, международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Ранее проект Facebook подвергся резкой критике финансовых регуляторов и правительств ряда стран. В частности, о намерении заблокировать криптовалюту Libra в Европе заявила Франция.