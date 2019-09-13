Франция заблокирует в Европе криптовалюту от Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Запуск Libra ожидается в первой половине 2020 года

Франция заблокирует в Европе развитие криптовалюты под названием Libra от Facebook, запуск которой планируется в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что планы развития Libra не могут быть реализованы, пока не будут решены проблемы, связанные с риском потребителей и денежным суверенитетом правительства.

"Я хочу быть абсолютно ясным: в этих условиях мы не можем позволить развитие Libra на европейской земле", - сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Отметим, что Facebook в июне официально обнародовал планы насчет Libra, запуск ожидается в первой половине 2020 года.

Некоторые эксперты считают, что развитие Libra может перенести контроль над экономикой из правительств и центральных банков на крупный бизнес.

"На карту поставлено денежный суверенитет стран от возможной приватизации денег...одним действующим лицом с более чем 2 миллиардами пользователей на планете",- добавил министр.

Также, запуск вызвал обеспокоенность по поводу рисков, которые такая валюта может представлять для потребителей, особенно после скандала с Cambridge Analytica, который привлек внимание к управлению данными клиентов в Facebook.

Напомним, компания Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюти под названием Libra. Систему планируется запустить в первой половине 2020 года. В компании хотят предоставить небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.

Как сообщает РБК-Украина, интернет-концерн Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется против него во Франции уже несколько лет.