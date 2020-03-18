США призупинили видачу віз у більшості країн світу

Фото: Державний департамент США (statedept.tumblr.com)

Видача віз призупинена на невизначений термін

Сполучені Штати припиняють видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро з консульських послуг Державного департаменту у Twitter.

Наголошується, що видача віз призупинена на невизначений строк, однак у відомстві намагатимуться відновити послугу найближчим часом.

"Реагуючи на COVID-19, Держдепартамент призупиняє повсякденні візові послуги в більшості країн. Ці послуги відновляться як можна швидше, але ми не можемо наразі повідомити конкретну дату. Перевіряйте сайти посольств і консульств, щоб дізнатися поточний статус їх роботи", - йдеться в повідомленні.

In response to #COVID19, @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy/consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW — Travel - State Dept (@TravelGov) March 18, 2020

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

При цьому раніше у США заборонили всі поїздки з Європи на наступні 30 днів. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.