В США приостановили обучение военных из Саудовской Аравии

Правительство США приостановило на неопределенный обучение всех военнослужащих из Саудовской Аравии после инцидента со стрельбой аравитянина на базе военно-морских сил во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Пентагоне, военнослужащих Саудовской Аравии отстранили от практических обучений на время пересмотра процедур проверки, которые будут применяться ко всем иностранным курсантам. При этом теоритическое обучение будет продолжено.

На данный момент в США проходят обучение 852 военнослужащих из Саудовской Аравии.

Напомним, 6 декабря на базе ВМС США в городе Песакола штата Флорида произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения. Напавший на базу ВМС США оказался гражданином Саудовской Аравии. По информации Офиса шерифа, стрелок был застрелен.

При этом глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не готов назвать нападение на базу ВМС в США террористическим актом. Он заявил, что такие выводы делать рано.

Также РБК-Украина писало, что США планировало направить в Саудовскую Аравию дополнительные военные силы после атаки на нефтяные объекты в сентябре. 7 декабря в Пентагоне заявили, что не будут отправлять на Ближний Восток 14 тысяч военных.