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Напавший на базу ВМС США был гражданином Саудовской Аравии

Новости » В мире     06.12.2019 - 23:42
Напавший на базу ВМС США был гражданином Саудовской Аравии
Фото: база ВМС США во Флориде (twitter.com /MSNBC)

Стрелок учился в США по программе военной подготовки

Человек, напавший на авиабазу ВМС США в городе Песакола, штат Флорида был гражданином Саудовской Аравии, который учился по программе военной подготовки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, подтвержденную пятью чиновниками Минобороны США и одним должностным лицом, знакомым с материалами расследования.

Отмечается, что следователи рассматривают версию террористического акта, но "о выводах говорить пока рано".

Расследованием занимается ФБР, Агентство по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Дело находится на контроле президента США.

Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявил, что уже обсудил ситуацию с королем Саудовской Аравии.

"Король Саудовской Аравии Сальман только что призвал выразить свои искренние соболезнования семьям и друзьям воинов, погибших и раненых во время нападения, который состоялся в штате Пенсакола, штат Флорида", - написал он в Тwitter.

"Король сказал, что саудовский народ разъярен варварским актом нападавшего, и что этот человек никоим образом не выражает чувств и взглядов саудовского народа, который с любовью относится к американскому народу", - добавил Трамп.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. Ворота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на военно-морской базе погибли четыре человека.

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