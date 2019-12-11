У США призупинили навчання військових із Саудівської Аравії

Уряд США призупинив на невизначений навчання всіх військовослужбовців з Саудівської Аравії після інциденту стріляниною аравитянина на базі військово-морських сил у Флориді. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Пентагоні, військовослужбовців Саудівської Аравії відсторонили від практичних навчань на час перегляду процедур перевірки, які будуть застосовуватися до всіх іноземних курсантам. При цьому теоритическое навчання буде продовжено.

На даний момент у США проходять навчання 852 військовослужбовців з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 6 грудня на базі ВМС США в місті Песакола штату Флорида сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, ще одинадцять отримали поранення. Напав на базу ВМС США виявився громадянином Саудівської Аравії. За інформацією Офісу шерифа, стрілок був застрелений.

При цьому глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не готовий назвати напад на базу ВМС США терористичним актом. Він заявив, що такі висновки робити рано.

Також РБК-Україна писало, що США планувало спрямувати в Саудівську Аравію додаткові військові сили після атаки на нафтові об'єкти в вересні. 7 грудня в Пентагоні заявили, що не будуть відправляти на Близький Схід 14 тисяч військових.