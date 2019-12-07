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США не будут отправлять на Ближний Восток 14 тысяч военных

Новости » В мире     07.12.2019 - 01:07
США не будут отправлять на Ближний Восток 14 тысяч военных
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Эспер подчеркнул, что Пентагон всегда готов ответить на действия противников в будущем

Сведения американских СМИ о планах США по переброске дополнительных 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток не соответствуют действительности. Об этом говорится письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, Пентагон не рассматривает возможность отправки американских военных в распоряжение CENTCOM (Центрального командования США, отвечающего за проведение операций на Ближнем и Среднем Востоке - ред.)".

"Как неоднократно заявляло министерство, мы никогда не обсуждали и не рассматривали вопрос об отправке 14 тыс. дополнительных войск на Ближний Восток. Сообщения об этом совершенно ошибочны", - заявил Эспер.

При этом он подчеркнул, что Пентагон всегда готов ответить на действия противников в будущем.

Таким образом, министр обороны США опроверг заявление своего заместителя Джона Руда.

Во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Сената США накануне Руд заявил, что глава Пентагона рассматривает возможность развертывания дополнительного контингента на Ближнем Востоке в ответ на агрессивную политику Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят направить дополнительные военные силы на территорию Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты королевства. Речь шла о нескольких тысяч военных, а также дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Такие меры планировались в связи с атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которая произошла 14 сентября. Тогда правительство США обвинили в атаке правительство Ирана.

20 ноября на сайте Белого дома появилось сообщение, что США направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов.

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