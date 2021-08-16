США приостановили эвакуационные рейсы из Кабула из-за толп на взлетной полосе

Американские военные приостановили эвакуационные рейсы из столицы Афганистана, поскольку на взлетно-посадочной полосе находятся много людей. Военные нужно расчистить летное поле от собравшихся там людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.
Высокопоставленный представитель оборонного ведомства не сказал, как долго продлится пауза.
В то же время в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что в настоящее время ни один рейс не вылетает из аэропорта Кабула из-за хаотичной ситуации.
"Насколько я понимаю, в настоящее время нет воздушного сообщения, потому что большое количество отчаявшихся людей толпится на взлетное полосе", - заявил представитель МИДа журналистам в Берлине.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две украинские дипмиссии в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в стране, в то время как люди пытаются покинуть страну, штурмуя аэропорт Кабула
В то же время немецкая Lufthansa и другие крупнейшие мировые авиакомпании из-за ситуации в Афганистане приостановили полеты в его воздушном пространстве.