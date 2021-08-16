США призупинили евакуаційні рейси з Кабула через натовпи на злітній смузі

Американські військові призупинили евакуаційні рейси зі столиці Афганістану, оскільки на злітно-посадковій смузі знаходяться багато людей. Військові потрібно розчистити льотне поле від присутніх там людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.
Високопоставлений представник оборонного відомства не сказав, Як довго триватиме пауза.
У той же час в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що в даний час жоден рейс не вилітає з аеропорту Кабула через хаотичну ситуацію.
"Наскільки я розумію, в даний час немає повітряного сполучення, тому що велика кількість зневірених людей товпиться на злітну смугу", - заявив представник МЗС журналістам у Берліні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві українські дипмісії в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в країні, в той час як люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабула
У той же час німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі.