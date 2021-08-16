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США призупинили евакуаційні рейси з Кабула через натовпи на злітній смузі

Автор: Валерія Поліщук

Американські військові призупинили евакуаційні рейси зі столиці Афганістану, оскільки на злітно-посадковій смузі знаходяться багато людей. Військові потрібно розчистити льотне поле від присутніх там людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news.

Високопоставлений представник оборонного відомства не сказав, Як довго триватиме пауза.

У той же час в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що в даний час жоден рейс не вилітає з аеропорту Кабула через хаотичну ситуацію.

"Наскільки я розумію, в даний час немає повітряного сполучення, тому що велика кількість зневірених людей товпиться на злітну смугу", - заявив представник МЗС журналістам у Берліні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві українські дипмісії в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в країні, в той час як люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабула

У той же час німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі.

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