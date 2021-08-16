США призупинили евакуаційні рейси з Кабула через натовпи на злітній смузі

Високопоставлений представник оборонного відомства не сказав, Як довго триватиме пауза.

У той же час в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що в даний час жоден рейс не вилітає з аеропорту Кабула через хаотичну ситуацію.

"Наскільки я розумію, в даний час немає повітряного сполучення, тому що велика кількість зневірених людей товпиться на злітну смугу", - заявив представник МЗС журналістам у Берліні.