США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане и теперь будут проводить операции с Катара. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.
Он также добавил, что
У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.
Напомним, что США закончили свою миссию в Афганистане в полночь 31 августа. Военные покинули страну.
Также сообщалось, что талибы уже начали праздновать свою победу в Афганистане. Они заявили, что теперь аэропорт и страна под их контролем.