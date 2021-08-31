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США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане и теперь будут проводить операции с Катара. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.

Он также добавил, что

У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.

Напомним, что США закончили свою миссию в Афганистане в полночь 31 августа. Военные покинули страну.

Также сообщалось, что талибы уже начали праздновать свою победу в Афганистане. Они заявили, что теперь аэропорт и страна под их контролем.

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АфганистанСоединенные Штаты Америки