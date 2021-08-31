США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані, - Блінкен

США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані і тепер проводитимуть операції з Катару. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він додав, що США і далі будуть робити все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.
Він також додав, що
У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.
Нагадаємо, що США закінчили свою місію в Афганістані опівночі 31 серпня. Військові покинули країну.
Також повідомлялося, що таліби вже почали святкувати свою перемогу в Афганістані. Вони заявили, що тепер аеропорт і країна під їх контролем.