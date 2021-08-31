RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані і тепер проводитимуть операції з Катару. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він додав, що США і далі будуть робити все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.

Він також додав, що

У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.

Нагадаємо, що США закінчили свою місію в Афганістані опівночі 31 серпня. Військові покинули країну.

Також повідомлялося, що таліби вже почали святкувати свою перемогу в Афганістані. Вони заявили, що тепер аеропорт і країна під їх контролем.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанСполучені Штати Америки