ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США приостанавливают выдачу виз в Турции, опасаясь террористических нападений

Автор: Инна Собора

Дипломатическая миссия США в Турции приостанавливает предоставление консульских услуг и выдачу виз. Решение было принято после сообщений об угрозе похищений американцев, а также возможных террористических нападений.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В американском посольстве убеждены, что эти сообщения заслуживают доверия.

Дипломаты заявили о возможной угрозе "против граждан США и иностранцев в Стамбуле, включая нападения на Генеральное консульство США а также, возможно, другие места размещения в Турции".

Самые читаемые новости

Предупреждение с таким текстом посольство США в стране разместило на своем сайте.

Напомним, власти США приняли решение о ужесточение выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел ограничение на выдачу рабочих виз в июне текущего года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивизыТурция