США приостанавливают выдачу виз в Турции, опасаясь террористических нападений

Дипломатическая миссия США в Турции приостанавливает предоставление консульских услуг и выдачу виз. Решение было принято после сообщений об угрозе похищений американцев, а также возможных террористических нападений.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В американском посольстве убеждены, что эти сообщения заслуживают доверия.

Дипломаты заявили о возможной угрозе "против граждан США и иностранцев в Стамбуле, включая нападения на Генеральное консульство США а также, возможно, другие места размещения в Турции".

Предупреждение с таким текстом посольство США в стране разместило на своем сайте.

Напомним, власти США приняли решение о ужесточение выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел ограничение на выдачу рабочих виз в июне текущего года.