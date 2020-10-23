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США призупиняють видачу віз в Туреччині, побоюючись терористичних нападів

Автор: Инна Собора

Дипломатична місія США в Туреччині призупиняє надання консульських послуг та видачу віз. Рішення було прийняте після повідомлень про загрозу викрадень американців а також можливі терористичні напади.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В американському посольстві переконані, що ці повідомлення заслуговують на довіру.

Дипломати заявили про можливу загрозу "проти громадян США та іноземців у Стамбулі, включаючи напади на Генеральне консульство США а також, можливо, інші, місця розташування в Туреччині".

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Попередження з таким текстом посольство США в країні розмістило на своєму сайті.

Нагадаємо, влада США прийняла рішення про посилення видачі неімміграційних робочих віз H-1B, призначених для висококваліфікованих робітників.

Раніше президент США Дональд Трамп ввів обмеження на видачу робочих віз у червні поточного року.

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