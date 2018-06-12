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Интервью

США приостанавливают военные учения с Южной Кореей ради договора с КНДР

НовостиПолитика    12.06.2018 - 19:59
Фото: встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)

Прекращение президентом США учений может отрицательно сказаться на безопасности Южной Кореи и Японии

Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить военные учения с Южной Кореей ради соглашения с КНДР. Об этом он заявил по итогам встречи, сообщило информагентство Reuters.

"Трамп заявил, что плановые военные учения, проводимые Соединенными Штатами в Южной Корее, являются дорогостоящими и провокационными", - отмечает издание.

Таким образом, американский лидер фактически повторил позицию Северной Кореи, которую официальный Пхеньян выражал о недопустимости военных маневров в регионе.

В то же время указывается, что прекращение президентом США учений может отрицательно сказаться на безопасности Южной Кореи и Японии, которые находятся под "зонтиком безопасности" Соединенных Штатов.

При этом, президент Трамп заметил, что военные маневры не будут оновлятся, пока переговоры с северокорейской стороной будут продолжаться в правильном русле.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации немедленно.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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