США призупиняють військові навчання з Південною Кореєю заради угоди з КНДР

Припинення президентом США навчань може негативно позначитися на безпеці Південної Кореї і Японії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити військові навчання з Південною Кореєю заради угоди з КНДР. Про це він заявив за підсумками зустрічі, повідомило інформагентство Reuters.

"Трамп заявив, що планові військові навчання, що проводяться Сполученими Штатами у Південній Кореї, є дорогими й провокативними", - зазначає видання.

Таким чином, американський лідер фактично повторив позицію Північної Кореї, яку офіційний Пхеньян висловлював щодо неприпустимості військових маневрів у регіоні.

Водночас вказується, що припинення президентом США навчань може негативно позначитися на безпеці Південної Кореї і Японії, які перебувають під "парасолею безпеки" Сполучених Штатів.

При цьому, президент Трамп зауважив, що військові маневри не поновлюватимуться, поки переговори з північнокорейською стороною продовжуватимуться у правильному руслі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.