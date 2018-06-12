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США призупиняють військові навчання з Південною Кореєю заради угоди з КНДР

НовиниПолітика    12.06.2018 - 19:59
Фото: зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)

Припинення президентом США навчань може негативно позначитися на безпеці Південної Кореї і Японії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити військові навчання з Південною Кореєю заради угоди з КНДР. Про це він заявив за підсумками зустрічі, повідомило інформагентство Reuters.

"Трамп заявив, що планові військові навчання, що проводяться Сполученими Штатами у Південній Кореї, є дорогими й провокативними", - зазначає видання.

Таким чином, американський лідер фактично повторив позицію Північної Кореї, яку офіційний Пхеньян висловлював щодо неприпустимості військових маневрів у регіоні.

Водночас вказується, що припинення президентом США навчань може негативно позначитися на безпеці Південної Кореї і Японії, які перебувають під "парасолею безпеки" Сполучених Штатів.

При цьому, президент Трамп зауважив, що військові маневри не поновлюватимуться, поки переговори з північнокорейською стороною продовжуватимуться у правильному руслі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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