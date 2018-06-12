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Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно

НовостиПолитика    12.06.2018 - 18:11
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По словам Трампа, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно. Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

По словам Трампа, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия.

"Я думаю, что они хотят сделать это быстро, посмотрим. Это значит, что они (КНДР, - ред.) должны начать процесс немедленно", - сообщил Трамп.

 

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в подписанном соглашении предоставил Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия.

В ЕС довольны результатом саммита Трампа и Ким Чен Ына Порошенко надеется, что гарантии безопасности США за отказ КНДР от ядерного оружия учтут опыт Украины
Теги публикации: КНДР, ядерное оружие, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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