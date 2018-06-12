По словам Трампа, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно. Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

По словам Трампа, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия.

"Я думаю, что они хотят сделать это быстро, посмотрим. Это значит, что они (КНДР, - ред.) должны начать процесс немедленно", - сообщил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в подписанном соглашении предоставил Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия.