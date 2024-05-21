США принципово прагнуть виграшу України у війні, - Держдеп

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, зокрема шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - сказав він.

Речник Держдепу також нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про стратегічну поразку Росії в цій війні.

Міллер також додав, що виграш Україною війни автоматично буде означати поразку Росії у протистоянні.

"Гадаю, що наша позиція - кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, - залишається достатньо чіткою вже більше двох років", - зазначив він.