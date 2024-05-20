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У США заявили, що постачатимуть Україні зброю, поки Росія не виведе війська

США, Понеділок 20 травня 2024 19:54
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У США заявили, що постачатимуть Україні зброю, поки Росія не виведе війська Фото: заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні зброю, поки Росія не виведе війська з її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника постійного представника США в ООН Роберта Вуда під час засідання Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що участь міжнародної спільноти у саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії, відповідає цілям Ради безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки.

"Поки Росія не припинить свої атаки та не виведе війська з України, США будуть й далі віддані тому, щоб надавати Україні все необхідне для захисту своєї країни", - наголосив Вуд.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно Конгрес США ухвалив закон, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Після тривалої паузи США почали виділяти Україні пакети військової допомоги, які включають в себе бронетехніку, артнаряди та ракети до ППО.

Під час візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив ще один пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів.

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