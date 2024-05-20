У США заявили, що постачатимуть Україні зброю, поки Росія не виведе війська

Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні зброю, поки Росія не виведе війська з її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника постійного представника США в ООН Роберта Вуда під час засідання Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що участь міжнародної спільноти у саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії, відповідає цілям Ради безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки. "Поки Росія не припинить свої атаки та не виведе війська з України, США будуть й далі віддані тому, щоб надавати Україні все необхідне для захисту своєї країни", - наголосив Вуд.