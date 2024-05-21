США принципово прагнуть виграшу України у війні, - Держдеп
Сполучені Штати прагнуть виграшу України та поразки Російської Федерації у розпочатій нею війні.
Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника у Держдепартаменті 20 травня.
"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, зокрема шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - сказав він.
Речник Держдепу також нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про стратегічну поразку Росії в цій війні.
Міллер також додав, що виграш Україною війни автоматично буде означати поразку Росії у протистоянні.
"Гадаю, що наша позиція - кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, - залишається достатньо чіткою вже більше двох років", - зазначив він.
Допомога США для України
20 травня постійний представник США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН зазначив, що США допомагатимуть Україні зброєю, доки Росія не виведе війська з її територій.
Сполучені Штати цілодобово займаються постачанням зброї в Україну.
Під час візиту до Києва минулого тижня, Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на 2 млрд доларів.
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