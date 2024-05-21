США принципиально хотят выигрыша Украины в войне, - Госдеп
Соединенные Штаты стремятся к выигрышу Украины и поражению Российской Федерации в начатой ею войне.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в Госдепартаменте 20 мая.
"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", - сказал он.
Представитель Госдепа также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о стратегическом поражении России в этой войне.
Миллер также добавил, что выигрыш Украиной войны автоматически будет означать поражение России в противостоянии.
"Думаю, что наша позиция - кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, - остается достаточно четкой уже более двух лет", - отметил он.
Помощь США для Украины
20 мая постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН отметил, что США будут помогать Украине оружием, пока Россия не выведет войска с ее территорий.
Соединенные Штаты круглосуточно занимаются поставками оружия в Украину.
Во время визита в Киев на прошлой неделе, Энтони Блинкен объявил о передаче Украине нового пакета помощи на 2 млрд долларов.
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