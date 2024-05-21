США принципиально хотят выигрыша Украины в войне, - Госдеп

Соединенные Штаты стремятся к выигрышу Украины и поражению Российской Федерации в начатой ею войне.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в Госдепартаменте 20 мая.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", - сказал он.

Представитель Госдепа также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о стратегическом поражении России в этой войне.

Миллер также добавил, что выигрыш Украиной войны автоматически будет означать поражение России в противостоянии.

"Думаю, что наша позиция - кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, - остается достаточно четкой уже более двух лет", - отметил он.