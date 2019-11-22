У США пригрозили Турції та Єгипту санкціями у випадку закупок російської військової техніки

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

У США закликають своїх союзників не укладати військові угоди з Росією

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США розкритикував Туреччину і Єгипет за військові операції з Росією, попереджаючи про санкції, якщо вони не відмовляться угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Чиновник, який поінформував журналістів при умовах анонімності, заявив 21 листопада, що Туреччині довелося "позбутися" від поставлених Росією систем S-400, яку вона придбала і почала отримувати.

Сполучені Штати заявляють, що Росія зможе отримати важливі технічні відомості про новий військовий літак США, який також використовується Туреччиною, якщо він буде експлуатуватися разом з російськими S-400.

"Вони (турки, - ред.) знають, що у них є вибір рухатися вперед, і вибір полягає в тому, щоб позбутися від S-400, щоб ми могли рухатися вперед", - сказав чиновник, зазначивши, що введення санкцій США відповідно до Закону про протидію Америки через санкцій все ще можливо.

Чиновник також сказав, що Сполучені Штати працюють з Єгиптом, щоб утримати його від укладення угоди на 2 мільярди доларів на покупку більше 20 російських винищувачів Су-35.

"Ми також прозорі з ними в тому, що якщо вони хочуть придбати значну російську військову платформу ... це піддає їх ризику введення санкцій", - сказав він.

Вашингтон сказав Каїру, що використання Су-35 і інших російських систем озброєння може створити загрозу здатності країни діяти спільно з військовими США і НАТО в разі кризи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не відмовиться від російських С-400. За його словами, Туреччина купила у Росії ЗРК щоб використовувати їх. Також Ердоган повідомив, що на даний момент турецькі військові проходять навчання по використанню С-400 в Росії.

Також повідомлялося, що Конгрес США пригрозили Туреччини санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400. Як заявив голова комітету у закордонних справах Сенату США Джеймс Ріш, у Вашингтоні продовжать розгляд питання про введення санкцій проти Анкари, якщо вона не відмовиться від С-400.