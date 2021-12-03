ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США пригрозили странам "значительными затратами" за помощь режиму Лукашенко

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 15:56
США пригрозили странам "значительными затратами" за помощь режиму Лукашенко Фото: США пригрозили странам "значительными затратами" за помощь режиму Лукашенко (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты призвали Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. А также пригрозили другим странам значительными затратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это требует значительных затрат", - говорится в сообщении.

При этом в американском ведомстве добавили, что привержены поддержке демократических устремлений народа Беларуси.

"Мы выступаем вместе, чтобы наказать режим - и тех, кто его поддерживает - за его усилия заставить замолчать голоса независимого гражданского общества, СМИ и всех белорусов, стремящихся говорить правду о том, что происходит в их стране", - говорится в сообщении.

В то же время США призвали власти Беларуси освободить политзаключенных.

"Мы призываем режим безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить кампанию репрессий, выполнить рекомендации независимой миссии экспертов в рамках Московского механизма ОБСЕ и предпринять значимые действия для решения проблем, поднятых в рамках Венского механизма ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, США, Британия и Канада ввели ограничения против Беларуси из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

Кроме того, вчера ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки Беларусь Санкции
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего