США пригрозили країнам "значними витратами" за допомогу режиму Лукашенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

"Ми знову вимагаємо, щоб режим Лукашенка негайно і повністю припинив організацію нелегальної міграції через кордони з ЄС. Ті, хто в Білорусі або в третіх країнах сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС, повинні знати, що це вимагає значних витрат", - йдеться в повідомленні.

При цьому в американському відомстві додали, що прихильній підтримці демократичних устремлінь народу Білорусі.

"Ми виступаємо разом, щоб покарати режим - і тих, хто його підтримує - за його зусилля змусити замовкнути голоси незалежного громадянського суспільства, ЗМІ і всіх білорусів, які прагнуть говорити правду про те, що відбувається в їхній країні", - йдеться в повідомленні.

Водночас США закликали владу Білорусі звільнити політв'язнів.

"Ми закликаємо режим беззастережно і без зволікання звільнити майже 900 політичних в'язнів, припинити кампанію репресій, виконати рекомендації незалежної місії експертів в рамках Московського механізму ОБСЄ і зробити значущі дії для вирішення проблем, піднятих в рамках Віденського механізму ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.