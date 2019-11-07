США пригрозили Сербии санкциями в случае покупки российских вооружений

Мэтью Палмер, спецпредставитель США по Западным Балканам, предупредил Сербию о возможных санкциях в случае приобретения Белградом российского вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

При этом, Белград заявил о приобретении российских ракетно-зенитных систем "Панцирь-С". Системы "Панцирь-С" будут поставлены в Сербию "в ближайшие несколько месяцев в соответствии с подписанным контрактом".

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия закупит у России оборонительное вооружение, добавив, что он хочет избежать любых санкций со стороны США или "конфронтации с Америкой".

"Сербия вооружается, потому что это - свободная страна, окруженная государствами-членами НАТО, с которыми мы хотим быть друзьями", - заявил Вучич.

"Панцирь" - зенитно-ракетная система малой и средней дальности. С ее помощью можно поражать беспилотники и крылатые ракеты.

Напомним, 24 октября Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплеки "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях.

Также РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты предупредили Германию о растущих угрозах со стороны России.