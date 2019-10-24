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Россия перебросила ракетные комплексы С-400 в Сербию

Новости » Политика    24.10.2019 - 16:37
Россия перебросила ракетные комплексы С-400 в Сербию
Фото: ЗРК С-400 (mil.ru)

Ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С" были переброшены для военных учений

Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплеки "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского Министерства обороны.

По данным российского оборонного ведомства, ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С" были переброшены на территорию Сербии военно-транспортными самолетами для участия во втором этапе российско-сербских учений "Славянский щит-2019". Комплексы впервые примут участие в учениях за пределами России.

Отмечается, что в рамках военных учений комплексы будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств противовоздушной обороны.

В ходе учений подразделения РФ и Сербии выполнят задачи по обнаружению, сопровождении, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на военных учениях "Гром-2019" под командованием президента Владимира Путина сорвался ракетный запуск. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один запуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два как планировалось.

Также РБК-Украина писало, что в августе РФ произвела обучение с использованием ракет и атомных подводных лодок. В частности, ракеты были выпущены из акватории Баренцева моря и района полюса в Северном Ледовитом океане.

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