США пригрозили Сербії санкціями у разі купівлі російських озброєнь

Метью Палмер, спецпредставник США по Західних Балканам, попередив Сербію про можливі санкції у разі придбання Белградом російського озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

При цьому, Белград заявив про придбання російських ракетно-зенітних систем "Панцир-С". Системи "Панцир-С" будуть поставлені в Сербію "у найближчі кілька місяців згідно з підписаним контрактом".

Сербський президент Олександр Вучич заявив, що Сербія закупить у Росії оборонне озброєння, додавши, що він хоче уникнути будь-яких санкцій з боку США або конфронтації з Америкою".

"Сербія озброюється, тому що це вільна країна, оточена державами-членами НАТО, з якими ми хочемо бути друзями", - заявив Вучич.

"Панцир" - зенітно-ракетна система малої і середньої дальності. З її допомогою можна вражати безпілотники і крилаті ракети.

Нагадаємо, 24 жовтня Російська Федерація перекинула в Сербію зенітні ракетні комплекси С-400 і зенітні ракетно-гарматні комплеки "Панцир-С", для участі у спільних військових навчаннях.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати попередили Німеччину про зростання загрози з боку Росії.