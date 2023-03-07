США пригрозили санкціями за розгін протестувальників у Грузії
США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу в Вашингтоні.
"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", - заявив Прайс.
За словами речника Держдепу, відповідальні за придушення протестів у Грузії можуть потрапити під санкції США.
"У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - додав він.
Нагадаємо, у Грузії сьогодні, 7 березня, відбуваються масові мирні протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про "іноагентів". Поліція почала розганяти учасників акції.
Під час розгону мітингів проти скандального закону про "іноагентів" вже постраждали десятки демонстрантів.
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