У Грузії під час розгону протестів постраждали десятки людей

У Тбілісі під час розгону мітингів проти скандального закону про "іноагентів" постраждали десятки демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Як повідомляють місцеві кореспонденти "Радіо Свобода", у демонстрантів обпалені очі та вони сильно кашляють.

"Мої очі так сильно горять, я навіть не можу їх відкрити, я нічого не бачу", - сказав журналістам один із протестувальників.

За словами лікаря швидкої допомоги, потік демонстрантів, яким потрібна медична допомога, не припиняється. Близько 112 лікарів промивають очі постраждалим.

Як повідомляється, правоохоронці застосували водомети та перцеві балончики проти учасників акції протесту під парламентом.

Наразі інформація про кількість постраждалих і ступінь травм уточнюється.